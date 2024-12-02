Подмосковный агропромышленный холдинг расширил производство сливочного масла

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Подмосковный агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» расширил производственную линейку, выпустив новинку — традиционное кисло-сливочное масло, которое изготавливается из сливок с добавлением заквасочных культур. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Холдинг поставляет на рынки Москвы и Подмосковья 3 вида традиционного масла жирностью 82,5%: кисло-сливочное, сладко-сливочное и безлактозное. Продукты изготавливаются методом сбивания пастеризованных сливок, полученных из молока собственных ферм. В год надои молока в холдинге превышают 15 тысяч тонн.

«Братья Чебурашкины. Семейная ферма» из Дмитровского округа производит более 40 молочных продуктов для ведущих торговых сетей, кафе и ресторанов. В ассортименте — традиционная продукция, а также безлактозная линейка с небольшим сроком хранения. Новинка — кисло-сливочное масло, представлена в торговой сети «Азбука вкуса».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.