Подмосковных производителей приглашают на строительную выставку в Эфиопию

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает малый и средний бизнес региона принять участие в международной выставке строительства, архитектуры и дизайна BIG 5 Construct в Эфиопии. Мероприятие пройдет в городе Аддис-Абеба 26–28 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка BIG 5 Construct в Эфиопии — платформа для обмена опытом, налаживания контактов и презентации новых технологий в строительстве, архитектуре и дизайне. Это значимое событие, где собираются специалисты, компании и эксперты отрасли. Участники смогут ознакомиться с инновационными продуктами, обсудить актуальные тренды и вызовы, а также посетить семинары и мастер-классы.

На выставке будут представлены различные секторы, включая строительные материалы, оборудование, технологии, а также услуги, связанные с проектированием и управлением строительными процессами.

Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площади, регистрационные сборы, застройку коллективного стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно.

Оставить заявку на участие можно на сайте фонда поддержки ВЭД МО. Регистрация открыта до 30 апреля. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда Сергею Филиппову по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 14) или по почте: fsn@exportmo.ru.

Фонд оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте Фонда: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.