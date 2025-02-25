Подмосковных предпринимателей приглашают на бизнес-миссию с компаниями из Ирана

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) рассматривает возможность организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства региона в межрегиональной бизнес-миссии с целью развития сотрудничества с предпринимателями из Ирана. Мероприятие пройдет во II квартале этого года в городе Астрахань, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В настоящее время фонд поддержки ВЭД МО занимается подготовкой бизнес-миссии и формирует список заинтересованных компаний. После получения заявок от предпринимателей будут определены даты проведения мероприятия и состав иранских участников.

При организации бизнес-миссии фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно.

Для участия необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/mezhregionalnayabmiran2025. Регистрация открыта до 1 марта включительно. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Михаилу Иванову по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 08) или по электронной почте: ivanov@exportmo.ru.

Узнать больше о мерах поддержки для экспортеров можно на сайте: https://exportmo.ru/. Услуги фонда поддержки ВЭД МО предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.