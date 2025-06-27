Подмосковных предпринимателей 3 июля приглашают на бесплатный вебинар

3 июля центр «Мой бизнес» Московкой области проведет бесплатный вебинар для предпринимателей региона на тему «Повышение социальной эффективности». Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Начало вебинара в 11:00, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе обучающего онлайн-мероприятия участники узнают о базовом алгоритме выявления и оценки социального эффекта проекта, ознакомятся с чек-листом ключевых метрик, на которые смотрят инвесторы и грантодатели.

Спикером выступят ведущие эксперты фонда поддержки проектов в области измерения и управления социальным воздействием.

Вебинар пройдет 3 июля, с 11:00 до 12:00. Регистрация открыта до начала онлайн-мероприятия. Предварительно необходимо оставить заявку для участия. Ссылка на вебинар будет направлена на указанную при регистрации почту.

Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора». Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.