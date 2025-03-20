Подмосковных предпринимателей 25 марта приглашают на вебинар по экспорту в Индию

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре для экспортеров «Час с торговым представителем РФ в Республике Индия». Мероприятие состоится в онлайн-формате 25 марта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих узнать больше о возможностях выхода на рынок Индии, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства.

Спикером вебинара выступит торговый представитель РФ в Республике Индия Александр Рыбас. Эксперт расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговли, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о поддержке со стороны государства.

Вебинар пройдет 25 марта с 11:00 до 12:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/chasstorgpredomindia2025. Регистрация открыта до 10:00 25 марта. Ссылка на вебинар придет на почту. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Фонд оказывает различную поддержку и услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте Фонда: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.