Подмосковных предпринимателей 18 сентября приглашают на экологический вебинар

По инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области 18 сентября в 11:00 часов на площадке TrueConf состоится вебинар для предпринимателей на тему: «Экологические требования к предприятию». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности и обеспечение готовности бизнеса к выполнению обязательных норм природоохранного законодательства.

Участников ждет подробный разбор актуальных экологических требований с участием профильных экспертов и специалистов министерства экологии Московской области.

В рамках вебинара будут рассмотрены ключевые аспекты, касающиеся обращения с отходами производства и потребления, включая классификацию по ФККО, определение класса опасности, порядок паспортизации, складирования, сортировки, утилизации и лицензирования деятельности с отходами, а также особенности заключения договоров на вывоз.

Особое внимание будет уделено нормативам, срокам хранения, отчетности и надзорным требованиям. Также в фокусе обсуждения — выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: как определить состав и объем выбросов, источники загрязнения, классы опасности веществ, порядок нормирования и контроля, документационное сопровождение, расчеты платы и сроки отчетности.

Участники узнают о действующих санитарных нормативах, санкциях за нарушения и механизмах надзора. Дополнительно будет рассмотрена система расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки: в каких случаях требуется подача отчетности, как рассчитываются нормативы и экосбор, что выгоднее: платить сбор или утилизировать самостоятельно, как учитывать таможенные декларации и выстраивать отношения с утилизаторами.

Участие в вебинаре — это возможность получить актуальную информацию о новых экологических требованиях, избежать штрафов и снизить издержки за счет корректного экологического планирования.

Регистрация обязательна по ссылке.

