Подмосковных предпринимателей 16 сентября приглашают на бесплатный вебинар

16 сентября состоится бесплатный вебинар «Практики трудового и финансового консалтинга». Онлайн-мероприятие будет полезно руководителям компаний и руководителям и специалистам отдела кадров, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Участники познакомятся с современными инструментами мотивации персонала. В ходе мероприятия предприниматели узнают о том, как построить систему материального и не материального стимулирования, о разработке и постановке ключевых показателей эффективности (KPI), а также об удержании и поощрении сотрудников.

Спикером мероприятия выступит директор по юридическому консультированию компании «Мариллион» Любовь Грибанова.

Продолжительность вебинара — 1 час. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться до 15 сентября включительно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.