Подмосковных бизнесменов 4 февраля приглашают на вебинар по экспорту в Бразилию

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре для экспортеров «Час с торговым представителем РФ в Федеративной Республике Бразилия». Мероприятие состоится в онлайн-формате 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Мероприятие ориентировано на субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в изучении возможностей выхода на рынок Бразилии, тонкостей предпринимательской деятельности и поддержке со стороны торгового представительства.

Спикером вебинара выступит торговый представитель РФ в Федеративной Республике Бразилия Виктор Шереметкер. Эксперт расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговли, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о поддержке со стороны государства.

Вебинар пройдет 4 февраля с 14:00 до 15:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 4 февраля. Ссылка на вебинар придет на почту. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Помимо этого, фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна.

«Инвестиций у нас будет в этом году 1,7 трлн рублей, это очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться. Наш бюджет тоже растет, и мы видим рост НДФЛ, несмотря на действительно разные вызовы, в том числе и инфляционные, и беспокойства, связанные со ставкой», — отметил Воробьев.