Подмосковных бизнесменов 13 мая ждут на вебинаре по теме экспорта в Филиппины

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре для экспортеров «Час с торговым представительством РФ в Республике Филиппины». Мероприятие состоится в онлайн-формате 13 мая, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих узнать больше о возможностях выхода на рынок Филиппин, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства.

Спикером вебинара выступит торговый представитель РФ в Республике Филиппины Артем Цинамдзгвришвили. Эксперт расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговли, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о поддержке со стороны государства.

Вебинар пройдет 13 мая с 10:00 до 11:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/chasstorgpredomphp2025. Регистрация открыта до 09:00 13 мая. Ссылка на вебинар придет на почту. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Анастасии Прибыловой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 06) или по электронной почте apb@exportmo.ru.

Фонд оказывает различную поддержку и услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте Фонда: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.