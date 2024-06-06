Подмосковные смазочные материалы будут поставлять в Марий Эл

«Газпром нефть» и Республика Марий Эл заключили на ПМЭФ-2024 соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества компания обеспечит поставку в регион современных нефтепродуктов, в том числе смазочных материалов, произведенных в подмосковном Фрязине. Соглашение подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Оператор бизнеса масел компании — «Газпромнефть — смазочные материалы» — обеспечит предприятия Марий Эл автомобильными и индустриальными маслами для различной техники и оборудования. Произведенные на основе российского сырья смазочные материалы защищают механизмы оборудования и повышают эффективность его работы. Помимо масел для ключевых секторов экономики Марий Эл — энергетического комплекса и деревообработки, металлообработки и машиностроения, пищевой промышленности и сельского хозяйства, «Газпром нефть» выпускает широкий ассортимент судовых смазочных материалов.

«Благодаря масштабной модернизации Московский и Омский НПЗ „Газпром нефти“ выпускают широкий перечень востребованной на внутреннем рынке продукции. Наши масла, топливо, битумные материалы и другие виды нефтепродуктов используются в большинстве отраслей экономики. Так, каждый 4-й самолет в России заправлен авиатопливом „Газпром нефти“, каждый 3-й километр дорог в стране построен с применением битумов компании. Наши смазочные материалы уверенно работают в самых сложных условиях: от Арктики до жарких климатических зон. В рамках достигнутого соглашения „Газпром нефть“ готова не только обеспечить потребности предприятий Марий Эл высококачественной продукцией, но и предложить кастомизированные технологические решения для каждого потребителя», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Для развития транспортно-логистической инфраструктуры региона «Газпром нефть» предлагает современные решения в сфере дорожного строительства. В обслуживании федеральных трасс, автомагистралей регионального значения и городской сети будут применены полимерные материалы, повышающие надежность асфальтобетонных покрытий. Ассортимент битумных вяжущих «Газпром нефти» превышает 300 наименований, рецептуры продукции разработаны с учетом климатических особенностей региона и адаптированы под эксплуатационные нагрузки дорог.

«Для экономического развития нашего региона необходимы качественная продукция и современные технологии. Поэтому мы открыты к партнерству по внедрению российских инноваций и лучших практик. Подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с одним из лидеров отечественной нефтегазовой отрасли открывает для предприятий Марий Эл новые возможности повышения эффективности, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на укреплении промышленного потенциала региона в целом», — подчеркнул глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Отдельным направлением сотрудничества «Газпром нефти» и Республики Марий Эл станет поставка авиатоплива в аэропорт Йошкар-Олы. Для контроля качества нефтепродуктов в компании действует единая цифровая система «Нефтеконтроль — Газпром нефть». Она обеспечивает в онлайн-режиме мониторинг доставки топлива от нефтеперерабатывающих заводов до конечных потребителей.