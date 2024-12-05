Подмосковные сладости заинтересовали бизнес-партнеров в Саудовской Аравии

В столице Саудовской Аравии прошла многоотраслевая бизнес-миссия подмосковных производителей, в которой приняли участие и предприятия агропромышленного комплекса. Мероприятие помогло выстроить торговые связи, развить партнерство и презентовать продукцию компаний, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках бизнес-миссии участникам представили угощения от регионального предприятия, выпускающего кондитерские изделия и восточные сладости: халву, козинак, рахат-лукум, щербет и другие. Зарубежные партнеры в полной мере оценили вкусовые качества продукции.

Также представители предприятий провели переговоры с потенциальными импортерами и дистрибьютерами. Кроме этого, были организованы выезды на профильные предприятия Королевства, ознакомление с ключевыми торговыми сетями и маркетплейсами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.