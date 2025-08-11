Подмосковные школьники посетили производство игр и игрушек

сегодня в 17:51

Школьники Московской области посетили производство игр и игрушек «Десятое королевство» в Шаховской. Мероприятие состоялось при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ходе экскурсии по фабрике гости познакомились с историей предприятия, производственными участками и продукцией, сообщате пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компания «Десятое королевство» входит в перечень системообразующих предприятий России и Московской области. Здесь производится широкий перечень детских игр и игрушек: настольные игры, конструкторы, наборы для творчества, музыкальные игрушки, кукольные театры, пазлы, мозаики и многое другое.

После экскурсии молодые люди приняли участие в открытом диалоге с экспертами. На встрече ребята вместе с представителями предприятия, организаторами конкурса «Родная игрушка» и региональным министерством обсудили, какие смыслы должны закладываться в современные игрушки, меры поддержки индустрии детских товаров в регионе.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского конкурса «Родная Игрушка», организованного Обществом «Знание» совместно с Движением Первых. Конкурс направлен на стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные ценности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.