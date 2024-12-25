Подмосковные производители выпустили 3,2 млн тонн бутилированной воды в 2024 году

Подмосковные предприятия выпускают данный вид продукции в широком ассортименте и занимают лидирующую позицию в масштабах страны и Центрального Федерального округа по объему производства, который с января по октябрь составил 3,2 млн тонн. За аналогичный период прошлого года было изготовлено 2,5 млн тонн продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московская область за 10 месяцев произвела более 48,4% от общего объема минеральных вод без сахара, подсластителей и ароматизаторов в ЦФО и 16,1% от общероссийского объема.

Ведущими предприятиями в отрасли являются ООО «ПК «АКВАЛАЙФ» с напитками под брендом «Черноголовка», ООО «Фонте Аква ПК» с торговой маркой «Калинов родник», ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм», выпускающие бутилированную воду «Сенежская», ООО «Мегапак» и завод «ИДС Боржоми Россия», изготавливающий воду «Святой источник».

Организм человека на 70% состоит из воды, она присутствует во всех его тканях и является второй жизненно необходимой составляющей после кислорода. Оптимальной нормой для взрослого человека является употребление 1,2–1,5 литров чистой воды в день, не считая чая, кофе, соков и других напитков.

Большая часть бутилированной природной воды минерализована, то есть содержит в составе различные микроэлементы. Самыми частыми компонентами являются магний, который благотворно влияет на нервную систему, кальций — один из главных элементов костей и зубов, а также натрий и калий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.