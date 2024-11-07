Подмосковные производители представили свою продукцию в Саудовской Аравии

Три компании из Подмосковья при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) смогли представить свою продукцию в торговых сетях Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Так, компания «Азовский хлеб», выпускающая кондитерские изделия и восточные сладости под торговой маркой «Тимоша», приняла участие в многоотраслевой бизнес-миссии в город Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия). В рамках бизнес-миссии при поддержке Российского экспортного центра были проведены встречи с потенциальными покупателями подмосковной продукции, а также выезды участников бизнес-миссии на предприятия Королевства Саудовская Аравия для проведения переговоров.

Также компания воспользовалась услугой листинга от фонда поддержки ВЭД МО. Кроме того, услугой листинга воспользовались ООО «Деловое партнерство», кондитерские изделия под торговой маркой Biennale и Gloriss, и ООО «Чиллинтаун» — мед торговой марки «Медолюбов». Все они представили свою продукцию на полках продуктовых торговых сетей в Саудовской Аравии.

Помимо организации участия подмосковных компаний в международных мероприятиях, фонд поддержки ВЭД МО оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Поддержка бизнеса в Подмосковье реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.