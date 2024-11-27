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Подмосковные производители кормов для животных могут поучаствовать в совещании

5 декабря в 11:00 Минсельхозпрод Московской области совместно с ООО Оператор «ЦРПТ» системы «Честный знак» проведут онлайн-совещание для региональных производителей влажных кормов для животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Маркировка «Честный знак» является обязательной и позволяет государству проследить путь продукции от производителя до прилавка магазина, что способствует выявлению контрафактной продукции.

Обязательную маркировку должны использовать компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством, импортом, оптовой и розничной продажей товаров из перечня, утвержденного правительством.

Ключевые вопросы к обсуждению на совещании: действия по подготовке к обязательной маркировке, работа в личном кабинете, этапность введения обязательных требований, сроки внедрения маркировки, технические решения, а также ответственность за несоблюдение правил.

Подать заявку на участие можно перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.