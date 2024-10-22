Подмосковные производители изготовили более 306 тыс тонн кисломолочной продукции

Ведущими подмосковными производителями ряженки являются АО «Гелиос» и ООО «Продукты деревни». Всего за 8 месяцев региональные производители произвели свыше 306,7 тысяч тонн кисломолочной продукции, среди которых ряженка, кефир, сметана, простокваша и ацидофилин, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Региональные производства кисломолочных напитков оснащены современным оборудованием и автоматизированы.

Ряженка — один из традиционных русских кисломолочных напитков на основе топленого молока. Один стакан ряженки обеспечивает почти 25% суточной нормы кальция и 20% — фосфора. Пробиотики в ее составе снижают риск развития инсулинорезистентности и диабета. Традиционно ряженку готовили в деревенской печи. Процесс состоял из двух этапов: приготовления топленого молока в глиняных горшках, которые отправляли томиться в протопленную печь на несколько часов и сквашивания топленого молока путем добавления сметаны. Далее напиток отправляли «дозревать» в тепло.

На предприятиях чаще всего используется два способа приготовления ряженки: резервуарный и термостатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.