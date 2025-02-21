Подмосковные производители из отрасли деревообработки представят продукцию в ОАЭ

Подмосковных производителей приглашают принять участие в международной выставке в области деревообработки Dubai Wood Show 2025 в ОАЭ. Это мероприятие для деловых переговоров между представителями деревообрабатывающей индустрии, производителями деревянных аксессуаров и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие пройдет с 14 по 16 апреля в Дубае.

Выставка предоставляет отличную возможность для подмосковных поставщиков и производителей продемонстрировать свою продукцию, инновационные технологии, производственные процессы и крупногабаритное оборудование ключевым игрокам в деревообрабатывающей индустрии стран Средней Азии и Северной Африки.

На международной выставке будут представлены следующие разделы: оборудование для производства дверей и окон, пылеулавливающие устройства, оборудование для мебельной промышленности, сушка древесины, обивочные материалы, прессы, зажимы и оборудование для склейки, фрезерные станки и инструменты и другое.

Подмосковные компании смогут представить свою продукцию на коллективном стенде региона при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Со стороны Фонда финансируется аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда. Перелет и проживание оплачивается экспонентом самостоятельно.

Зарегистрироваться для участия можно до 28 февраля включительно по ссылке: https://exportmo.ru/dubaiwoodshow2025. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Ульяне Самохваловой по телефону: 8 (495)150-39-41 или по электронной почте: info@exportmo.ru.

Узнать больше о мерах поддержки для экспортеров можно на сайте: https://exportmo.ru/. Услуги фонда поддержки ВЭД МО предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.