Подмосковные предприниматели посетили ОАЭ с бизнес-миссией

Шесть предпринимателей Московской области приняли участие в бизнес-миссии производителей косметики в ОАЭ. Организатором поездки в Дубай выступил фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО), сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В рамках программы прошли встречи с потенциальными покупателями подмосковной продукции, а также визиты участников бизнес-миссии на предприятия ОАЭ для проведения переговоров. Суммарно было проведено более 30 встреч. На переговорах присутствовали основные участники рынка — дистрибьюторы, крупные торговые сети: PiyaInternational (FZE), DBW Trading LLC, First Eagle Group, Novacare Trading LLC, Y&D Beauty Cosmetics, LuLuGroup International.

Московскую область представили компании, которые активно развивают экспортные каналы или планируют выйти на рынок ОАЭ. Среди них: производитель натуральной косметики и средств для лица и тела «Руссо Фабело» из Мытищ, производитель косметики и инструментов для волос «Гера Груп» из Королева, производитель средств для гигиены полости рта «Диарси Глобал» из Ступино, производитель парфюмерных и косметических средств «Глобалкос» из Рузы, контрактный производитель косметики «ВИЭНТИ ПРОДАКШН ГРУПП» из Солнечногорска, производитель БАВ для косметики и готовых косметических средств «Лаборатория „Живая косметика“-ПРО» из Химок.

Фонд поддержки ВЭД МО профинансировал поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, а также техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Помимо организации участия подмосковных компаний в международных мероприятиях, фонд поддержки ВЭД МО оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка бизнеса в Подмосковье реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.