Подмосковные предприниматели могут оформить микрозайм с поручительством РГО через МСП.РФ

Более 150 млн рублей льготных микрозаймов с поручительством региональных гарантийных организаций (РГО) получили предприниматели из 16 регионов России через цифровую платформу МСП.РФ, в том числе и предприниматели из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Благодаря включению РГО в единую цифровую среду МСП.РФ, бизнес может в режиме онлайн привлекать государственное микрофинансирование по низкой ставке с объемом поручительства РГО до 70% от суммы микрокредита.

«Включение региональных гарантийных организаций в цифровую среду МСП.РФ позволило сделать государственную микрофинансовую поддержку еще более доступной для предпринимателей. При отсутствии или недостаточности обеспечения бизнес может получить поручительство в РГО дистанционно, оформив заявку в личном кабинете на платформе. Новый сервис расширяет круг получателей поддержки — те предприниматели, которым ранее отказывали в микрокредитовании из-за отсутствия необходимого обеспечения, теперь получили доступ к необходимому финансированию», — заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Получение микрозаймов через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на МСП.РФ является одним из наиболее популярных сервисов у предпринимателей. Всего с момента запуска сервиса в конце 2023 года предприниматели получили микрозаймы на общую сумму около 30 млрд рублей. Почти две трети — 65% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 30% на инвестиционные цели и 5% на иные цели.

Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (25% и 24% от общего объема микрозаймов, соответственно), а также производства (19%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.