Подмосковные предприятия изготовили более 10 тыс тонн вафель в 2024 году

С января по сентябрь этого года общий объем производства данного вида продукции составил 10,8 тыс. тонн, что выше на 4,1% показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За 9 месяцев текущего года произведено более 12,9% от общего объема вафель в Центральном федеральном округе и 4,8% от общероссийского объема.

Ведущими региональными предприятиями по производству вафель являются: ООО «Коломенское поле» и ООО «Лосино-Петровская Кондитерская фабрика».

Вафли ­– хрупкая и хрустящая сладость, знакомая всем с детства. На прилавках магазинов представлен широкий выбор — покрытые глазурью из темного, молочного и белого шоколада, а также с различными наполнителями — ореховыми, фруктовыми и сливочными, со вкусом топленого молока и лимона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.