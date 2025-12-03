Подмосковные окна устанавливают по всей европейской части России

География поставок подмосковного производителя оконных систем MELKE в этом году охватила всю европейскую часть России. Помимо Москвы и Московской области, окна, произведенные на предприятии в подмосковном Фрязино, поставляются в 35 российских городов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Наибольший объем отгрузки компании приходится на Центральный федеральный округ, доля которого составляет порядка 80% всех поставок. Окна также поставляются в Южный федеральный округ, Калининград, Поволжье и Северо-Кавказский федеральный округ. Также компания отгружает свою продукцию в Луганск.

Всего за 11 месяцев этого года MELKE отгрузила российским потребителям 12 тыс. тонн оконного профиля. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 12%. По итогам года компания прогнозирует объемы отгрузок на уровне 13,35 тыс. тонн.

Компания MELKE была создана в 2019 году. С момента основания инвестиции в развитие производства и создание бренда российских окон составили более 2 млрд рублей. С начала производственной деятельности компания выпустила порядка 60 тыс. тонн высококачественного оконного профиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.