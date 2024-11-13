Подмосковные ОЭЗ привлекли свыше 20 новых резидентов в 2024 году

Статус резидента особой экономической зоны в Московской области с начала года получила 21 компания. Заявки на получение статуса резидента ОЭЗ, а также на внесение изменений в инвестсоглашение в Подмосковье рассматриваются по новому регламенту, который позволил сократить срок предоставления заключения с 40 до 15 рабочих дней, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала 2024 года резидентами ОЭЗ «Дубна» стали 15 компаний. Еще четыре новых резидента появились в ОЭЗ «Ступино Квадрат» и два ОЭЗ «Исток». Новые резиденты заявили проекты с общим объемом инвестиций 9,29 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать порядка 1 140 рабочих мест для жителей региона», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На данный момент самым крупным резидентом подмосковных ОЭЗ, привлеченным в 2024 году, является компания «Андам». На территории ОЭЗ «Дубна» инвестор реализует проект по разработке и производству бытовой химии и косметики. Плановый объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей. На предприятии планируется создать около 190 рабочих мест.

Несколько компаний уже получили статус резидента по новому регламенту.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.