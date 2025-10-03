Подмосковные ОЭЗ привлекли более 10 новых резидентов с начала года

За три квартала этого года статусы резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья получили свыше 10 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«За девять месяцев этого года резидентами подмосковных ОЭЗ стали 12 компаний: шесть из них было привлечено в ОЭЗ «Дубна», три — в ОЭЗ «Исток», еще по одному резиденту — в ОЭЗ «Ступино Квадрат», «Максимиха» и «Кашира». Суммарный объем инвестиций по проектам оценивается в 38 млрд рублей. На предприятиях будет создано более 10 тысяч рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, новым резидентом ОЭЗ «Кашира» стала компания «Архбум Лайнер». В рамках инвестпроекта на территории будет построен производственно-складской комплекс, где будет налажен выпуск макулатурных тарных картонов, бумаги для гофрирования из макулатурного сырья.

В числе новых резидентов ОЭЗ «Дубна» — компании «НАВИФАРМ» и «Инфирит ПРО», которые займутся производством лекарственных средств и испарительного оборудования для систем промышленного охлаждения соответственно.

Подобрать локацию для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.