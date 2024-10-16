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Подмосковные компании заключили соглашения о сотрудничестве с Вьетнамом

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) организовал международную реверсную бизнес-миссию с делегацией из Вьетнамской Республики. В рамках мероприятия были заключены 6 соглашений о сотрудничестве с подмосковными компаниями, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В бизнес-миссии приняли участие компании-импортеры из Вьетнамской Республики, заинтересованные в косметической и уходовой продукции производителей Подмосковья.

В мероприятии приняли участие 27 подмосковных компаний. Были заключены 6 соглашений о сотрудничестве с подмосковными компаниями «РЕТИНОИДЫ», «Биофармрус», «Русская Косметика», «ДАНИКА», «Уник косметик» и «АСЕНС».

Данные соглашения направлены на развитие совместных проектов в области фармацевтики, косметической продукции и инновационных технологий. Это позволит укрепить деловые связи между регионами и расширить присутствие подмосковных компаний на рынке Вьетнама. Также предполагается обмен опытом и технологиями.

С полным перечнем услуг фонда поддержки ВЭД МО можно ознакомиться на сайте.

Подать заявку на международные мероприятия следующего года можно по ссылке.

Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.