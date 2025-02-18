Подмосковные компании вышли на рынки 43 стран при поддержке региона в 2024 году

В 2024 году фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) способствовал экспорту подмосковных компаний в 43 страны мира. Были открыты новые направления экспорта, включая Палестину и Уганду. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Фонд поддержки ВЭД МО помогает компаниям-экспортерам участвовать в международных выставках и мероприятиях, находить зарубежных партнеров и покупателей. Специалисты центра оказывают содействие в проведении деловых переговоров, анализируют экспортные контракты и консультируют по логистическим и таможенным вопросам. В прошлом году более 1300 подмосковных компаний получили поддержку от фонда, в результате чего 197 компаний малого и среднего бизнеса смогли экспортировать свою продукцию в 43 страны, включая такие новые направления, как Палестина и Уганда. Основные товары, которые экспортируются, — товары народного потребления, машиностроительная продукция, текстильные изделия, продукция химической промышленности. Объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке фонда составил более 137 млн долл. за 2024 год», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, компания «Пуль-Сар» благодаря участию в международной выставке смогла заключить в 2024 году эксклюзивный экспортный договор с компанией из Уганды на поставку гемостатических и лимфатических средств. Сумма контракта составила 50 тыс. долл. США.

Еще одна компания «МедСил» благодаря участию в международной выставке смогла заключить экспортный контракт с компанией из Палестины на поставку комплектов медицинских силиконовых устройств. Сумма контракта составила 14 тыс. долл. США.

Узнать больше о мерах поддержки для экспортеров можно на сайте фонда. Услуги фонда поддержки ВЭД МО предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.