Подмосковные компании участвовали в создании новых российских самолетов

Импортозамещенные самолеты Superjet 100 и Ил-114-300 с участием подмосковных производителей впервые представлены на международном авиасалоне Wings India в Хайдарабаде, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Самолет Superjet 100 оснащен отечественными двигателями ПД-8 и российскими системами. Пассажирский салон оборудован креслами, которые изготовила подмосковная компания ОКБ «Аэрокосмические системы» из особой экономической зоны «Дубна».

Лайнер рассчитан на 100 пассажиров и считается важным этапом в развитии российских авиационных технологий.

Турбовинтовой Ил-114-300 предназначен для региональных авиаперевозок. Он может выполнять рейсы с небольших аэродромов, независимо от их инфраструктуры, и использовать короткие взлетно-посадочные полосы.

Испытательные полеты Ил-114-300 проходили в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.