Подмосковные компании стали лауреатами национальной премии

Компании, чьи производственные площадки расположены в Подмосковье, вошли в число победителей ежегодной Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» этапа «Лидеры инфраструктуры детства». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Звезда» из Лобни заняла первое место в номинации «Бренд года», «Лебер» из Мытищ заняла первое место в номинации «Компания года», а «Бытпласт» из Егорьевска заняла первое место в номинации «Социальный проект». Компания «Санту» из Наро-Фоминского г. о. заняла третье место в номинации «Бренд года».

Всего же в Подмосковье насчитывается более 150 промышленных предприятий, производящих товары для детей. Больше, чем в любом другом регионе страны. Проекты охватывают различные сферы, включая питание, одежду, средства гигиены, игрушки и многое другое.

Компания «Лебер», занявшая первое место в номинации «Компания года», специализируется на производстве игровых площадок для детей. В настоящее время в активе компании два производственных комплекса и крупный склад, расположенные в Московской области, а также более 10 000 реализованных проектов в десяти странах мира, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Марокко и Иорданию. Например, в парке развлечений Boulevard Runway в Эр-Рияде размещен настоящий самолет с детской площадкой компании «Лебер».

Тем временем, до конца апреля 2025 года продолжается сбор заявок на следующий этап премии — «Лучшие товары и услуги». Защиты пройдут в Москве с 13 по 16 мая. Оставить заявку можно на официальном сайте организатора премии.

Ежегодный конкурс «Золотой медвежонок» проводится ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации и Минпромторга России. За это время он стал главной отраслевой премией в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.