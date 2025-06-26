сегодня в 14:02

Подмосковные компании приняли участие в бизнес-миссии в Беларусь

Пять компаний из Подмосковья стали участниками бизнес-миссии в Республику Беларусь. Мероприятие организовано фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками бизнес-миссии стали производитель антисептических и дезинфицирующих средств «Ритейлснаб» (округ Пушкинский), производитель эпоксидной затирки «ТД «Антураж» (Химки), производитель гранул для выпуска изделий из пластика «Никатор» (Серпухов), производитель ламината, сайдинга и плинтуса «СБК» (Домодедово) и индивидуальный предприниматель Сергей Томак, занимающийся производством оборудования для газопламенного напыления термопластичных защитных покрытий (Богородский г. о.).

В ходе бизнес-миссии прошел круглый стол с Торговым представителем РФ в Республике Беларусь Юрием Золотаревым. На встрече обсудили работу с белорусскими контрагентами, динамику товарооборота России и Белоруссии, поиск и подбор партнеров для российских компаний, систему сертификации и подтверждения соответствия продукции требованиям Республики Беларусь.

Еще одна встреча прошла с представителем Российского экспортного центра (РЭЦ) в Республике Беларусь Виктором Доронкевичем. В рамках беседы предприниматели обсудили работу в стране и технические регламенты.

Помимо этого, компании провели ряд встреч и переговоров с потенциальными партнерами, содействие в поиске которых оказал фонд поддержки ВЭД МО.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья: https://export.invest.mosreg.ru/

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.