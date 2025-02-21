Подмосковные компании примут участие в профильных международных выставках

С 25 по 28 марта на площадке ЦВК «Экспоцентр» в Москве пройдут 30-я международная выставка оборудования и технологий для хлебопекарного и кондитерского рынков Modern Bakery Moscow/CONFEX. От региона в экспозициях примут участие около 18 компаний, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди них: «Диннер Сервис», специализирующаяся на производстве сухих бульонов и пищевых ингредиентов, ООО «Корона-ФУД», впускающее готовую продукцию, ООО «Омега Фуд Технолоджис», «ТД Фабрика сладкого декора», занимающиеся оптовой торговлей пищевыми ингредиентами. В рамках выставок участники представят оборудование, упаковочные решения, ингредиенты, полуфабрикаты, замороженные и готовые блюда и другое.

Кроме того, предусмотрена деловая программа, которая включает проведение конференций и семинаров, где обсудят вопросы импортозамещения оборудования, бережливого производства, тренды кондитерского и хлебопекарного рынков, перспективы развития производства готовой еды.

В рамках выставки Modern Bakery Moscow / CONFEX пройдет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России». Узнать подробнее о каждом мероприятии можно на официальных сайтах: Modern Bakery Moscow / CONFEX, GOTOVO.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.