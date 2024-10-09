Подмосковные компании презентовали свою продукцию в Дубае

Международная выставка ISM Middle East 2024 собрала ключевых игроков кондитерской индустрии, а также торговые ассоциации и организации. На выставке были представлены такие категории товаров, как шоколад и шоколадные изделия, сладости из сахара, печенье, закуски, мороженое и замороженные кондитерские изделия.

Московскую область представили на выставке следующие предприятия: «Свит Экспорт» из Лобни (производитель кондитерских изделий и шоколада), «РКК Трейд» из Красногорска (производитель кондитерских и хлебобулочных изделий), «Томер» из Химок (производитель шоколада и сахаристых кондитерских изделий), «Волшебница» из Люберец (производитель шоколада, конфет и трюфелей), «Торговый дом Шоколада» из Химок (производитель шоколадных конфет и шоколада), «КФ «Кремлина» из Люберец (производитель шоколада и сахаристых кондитерских изделий), «Кремлевские традиции» из Серпухова (производитель шоколада и конфет) и «Деловое партнерство» из Подольска (производитель шоколада, орехов и фруктов).

Участники смогли не только представить свою продукцию, но и наладить деловые контакты на встречах формата B2B. Состоялось более 182 встреч с представителями дубайского рынка. Среди них — крупные дистрибьюторы MeansMarketing LLC, United Foods Company, представители сетей супермаркетов Lulu Group International и grandiose, а также один из ведущих мировых розничных продавцов одежды и товаров для дома brandfor less и другие.

Аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, застройку стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров профинансировал фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.