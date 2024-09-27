Подмосковные компании презентовали свою продукцию в Азербайджане

Представители малого и среднего бизнеса Московской области приняли участие в многоотраслевой бизнес-миссии, которая прошла в Республике Азербайджан, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Подмосковье представляли предприятия, активно развивающие экспортные каналы сбыта и планирующие выход на рынок Азербайджана. Среди них — кондитерская фабрика из Дмитрова «КФ Сокол», производитель насосов из Долгопрудного «Курс консалтинг», производитель высокотехнологичных термоэластопластов из Химок «Полимеральянс», производитель ароматов для дома из Видного «Фирма Орлан» и другие.

Участники смогли презентовать продукцию местным потребителям и наладить деловые контакты на двусторонних и многосторонних встречах формата B2B. Было проведено более 90 встреч, на переговорах присутствовали ключевые игроки рынка Баку. Среди строительных и промышленных компаний — ОАО «Азнефтемаш», Euroline QSC, Proform MMC, «Ассоциация строителей Азербайджана» и другие. Среди дистрибьюторов пищевой продукции и категории нонфуд: Veyseloglu LLC, а также представители сетей супермаркетов OBA и GRANDMART. Среди агропромышленных компаний — AGS TURKAZ LLC, AZERSUN HOLDİNG, EMA AGRO MMC и другие.

Аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО).

Помимо этого, Фонд поддержки ВЭД МО оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка бизнеса в Подмосковье реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Подробнее об услугах Фонда — на сайте: https://exportmo.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.