Подмосковные компании представили строительные технологии на выставке в Эфиопии

В Эфиопии прошла одна из крупнейших международных выставок строительной индустрии — BIG 5 Construct Ethiopia. Свои разработки в городе Аддис-Абеба представили четыре подмосковные компании, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На коллективном стенде Московской области, организованном фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО), была представлена продукция подмосковных предприятий, ориентированных на экспорт и развитие международного сотрудничества в строительном секторе.

Свои разработки представили четыре компании. Егорьевская компания ООО «РТТ», являющаяся одним из крупнейших российских производителей полимерных труб и фитингов, продемонстрировала решения для систем отопления, водоснабжения и канализации. ООО «Гардифлоу» из Балашихи представила энергоэффективное светотехническое оборудование, применяемое для наружного и архитектурного освещения. Щелковское предприятие ООО «Полимеркомпани» показало высокоэффективные антифрикционные полимерные композиты ZEDEX, востребованные в машиностроении и строительной технике. Завершил экспозицию ООО «Промаркет»из Подольска — ведущий российский производитель оконных ПВХ-систем и профилей, выпускаемых по австрийским технологиям.

Подмосковные компании приняли участие в мероприятии благодаря фонду поддержки ВЭД МО, который оплатил аренду выставочных площадей, регистрационные сборы, обеспечил застройку стенда и сопровождал участников.

В мероприятии приняли участие ведущие специалисты и компании со всего мира, представляющие современные решения и инновации в строительной отрасли. Выставка открыла новые экспортные возможности для компаний Подмосковья и способствовала продвижению региональных производителей на рынки стран Африки и других государств.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше о поддержке экспортеров в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.

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