Подмосковные компании представили научные площадки по мотивам «Фиксиков»

В «Сириусе» на V конгрессе молодых ученых представили новые научные детские площадки, созданные по мотивам вселенной анимационного сериала «Фиксики». Проект, созданный компанией «Лебер» и ГК «Рики», объединяет инженерные решения, научно-популярный контент и визуальный язык популярного мультсериала, что помогает формировать устойчивый интерес к научному познанию у детей 7–12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Научные детские площадки — это новый формат образовательной среды, где игра становится инструментом исследования. В отличие от привычных городских площадок, каждый элемент здесь работает как наглядный эксперимент: ребенок наблюдает, как передается импульс, почему жидкости разделяются на слои, как изменяется скорость движения в зависимости от вязкости и откуда берется энергия. Такой опыт помогает школьникам не запоминать формулы, а видеть физические и химические принципы в действии.

Тот же подход лежит в основе анимационного сериала «Фиксики», который уже 15 лет знакомит юных зрителей с устройством окружающих предметов, механизмов и веществ.

Персонажи изучают принципы работы устройств, чинят, экспериментируют и объясняют сложное простыми словами. Поэтому визуальный язык «Фиксиков» органично вписывается в идею научных площадок: знакомые герои становятся проводниками в реальный экспериментальный опыт, а ребенок, вспомнив сюжет, может повторить действия героев своими руками.

«Научные площадки Лебера отмечены отраслевыми премиями за инновационный подход, а «Фиксики» много лет остаются одним из самых сильных образовательных медийных проектов для детей. Вместе мы объединили инженерную экспертизу и медиаконтент, который формирует ценность знания в детской культуре. Если научные площадки предлагают реальный эксперимент и возможность наблюдать физические принципы в действии, то «Фиксики» дают эмоциональную рамку, сюжет и героя, который объясняет: изучать устройство мира — увлекательно и круто. Такое сочетание формирует целостный образовательный опыт, где ребенок получает не разовый эмоциональный эффект, а мотивацию продолжать исследовать», — отмечает директор по маркетингу компании «Лебер» Игорь Шаповалов.

Новая линейка интерактивных научных модулей включает сразу несколько физических и химических экспериментов, адаптированных для безопасных игр, в которых у ребенка есть возможность самостоятельно протестировать явление, а не просто прочитать о нем.

На площадке используется визуальный язык Фиксиков: айдентика, цветовые решения, элементы интерфейса. В модулях со звуковыми платами дети слышат голоса героев: это помогает удерживать внимание, снижает психологический барьер перед новой информацией и создает эффект «погружения» в знакомый сюжет.

