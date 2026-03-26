Подмосковные компании повысят ЭКГ-рейтинг для господдержки

Подмосковные компании и индивидуальные предприниматели смогут получить приоритетную государственную поддержку при повышении ЭКГ-рейтинга. Для этого необходимо пройти анкетирование и актуализировать данные на сайте проекта, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ЭКГ-рейтинг — это индекс деловой репутации компаний и индивидуальных предпринимателей в России. Он оценивает экологичность бизнеса, его социальную ответственность и финансовую надежность. Итоговый результат выражается в баллах и публикуется на сайте экг-рейтинг.рф.

Анкету для повышения показателей можно заполнить по ссылке https://экг-рейтинг.рф/#rating-system. Актуализация данных позволяет улучшить позиции в рейтинге и подтвердить статус надежного партнера.

Результаты ЭКГ-рейтинга используют банки, инвесторы, заказчики и государственные структуры как маркер устойчивости бизнеса. Компании с высоким индексом получают доступ к приоритетным мерам поддержки, включая консультационное и информационное сопровождение, помощь в реализации инвестиционных проектов и рассмотрение обращений по вопросам ответственного ведения бизнеса в Московской области. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на инвестиционном портале региона https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.