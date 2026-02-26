Подмосковные компании получили новые сервисы для экспорта

Российский экспортный центр в 2025 году запустил четыре новых сервиса на платформе «Мой экспорт» для компаний Подмосковья. Инструменты помогают анализировать зарубежные рынки, подбирать направления сбыта и оформлять экспортные документы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На цифровой платформе «Мой экспорт» стали доступны сервисы «Экспортные ниши», «Отчет. Внешняя торговля стран мира», «Номенклатуры и классификаторы» и «Экспортный ассистент». Они предназначены для поддержки бизнеса при выходе на международные рынки.

Сервис «Экспортные ниши» с помощью математического моделирования определяет перспективные зарубежные рынки на ближайшие два–три года. Система оценивает возможные объемы поставок, уровень конкуренции и потенциал роста экспорта несырьевой продукции.

Инструмент «Отчет. Внешняя торговля стран мира» предоставляет аналитику по импорту и экспорту разных государств с данными о торговых партнерах, товарных категориях и макроэкономических показателях. Сервис «Номенклатуры и классификаторы» помогает корректно определять коды ТН ВЭД с учетом практики таможенного оформления, а «Экспортный ассистент» подбирает индивидуальные меры поддержки — от сертификации до логистики и финансирования.

Дополнительно РЭЦ запустил «Школу кросс-культурной трансформации» с онлайн-семинарами о работе на зарубежных рынках и программу развития розничных магазинов под брендом «Сделано в России». Услуги предоставляются онлайн в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.