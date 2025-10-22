Подмосковные компании-экспортеры покажут продукцию на бизнес-миссии в Казахстане

С 22 по 24 октября в Астане проходит деловая миссия российских предприятий-экспортеров продукции АПК, организованная при поддержке Минсельхоза России и Федеральным центром «Агроэкспорт». В мероприятии принимают участие ведущие подмосковные производители, включая Группу «Черкизово», АПХ «Мираторг», производящие мясную продукцию и ООО «Тимоша», выпускающие кондитерскую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Программа миссии включает пленарные сессии, отраслевые круглые столы и бизнес-переговоры на площадке ЭКСПО. Участники посетят крупнейшую торговую сеть Small и мясоперерабатывающее предприятие «Целинная фабрика». Всего в мероприятии задействовано около 40 российских компаний из мясной, молочной, зерновой и других отраслей, а также более 50 казахстанских организаций.

Участие подмосковных компаний в международных бизнес-миссиях способствует укреплению торгово-экономических связей и расширению экспортного потенциала региона. Подобные мероприятия открывают новые возможности для вывода качественной продукции подмосковных производителей на рынки стран Евразии и способствуют развитию межрегионального сотрудничества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.