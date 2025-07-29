Подмосковные компании АПК могут принять участие в деловой миссии в Монголии

Субъекты малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса Подмосковья, заинтересованные в развитии экспортных поставок, могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Монголию, которая пройдет с 22 по 24 сентября в Улан-Баторе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что мероприятие направлено на создание быстрых и эффективных условий для выхода на рынок государства. Участники бизнес-миссии смогут представить продукцию зарубежным потребителям, установить торговые связи с потенциальными монгольскими партнерами и провести прямые деловые переговоры. В настоящее время продолжается прием заявок от региональных компаний.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области финансирует расходы на поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, а также сопровождение переговоров. Подать заявку на участие можно на сайте, где указана подробная информация и контакты ответственного менеджера.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.

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