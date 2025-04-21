Подмосковные госкомпании нарастили объем закупок у МТК до 4,4 млрд рублей

Более 30% малых технологических компаний (МТК) в России стали поставщиками крупнейших госзаказчиков в 2024 году. Это на 10% больше, чем годом ранее. Общая сумма договоров достигла почти 175 млрд рублей, а их количество превысило 10 тыс. Наибольшие объемы договоров заключены заказчиками из банковской сферы, атомной энергетики и авиационной промышленности на разработку программного обеспечения, в том числе в рамках импортозамещения, а также на производство оборудования и поставку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Участие МТК в закупках крупнейших заказчиков дает таким предприятиям гарантированный долгосрочный заказ и обеспечивает возможности для дальнейшего развития. Это, в свою очередь, позитивно влияет на промышленный потенциал страны, укрепление технологического суверенитета и качественный рост сегмента МСП. Порядка 94% малых технологических компаний, являющихся поставщиками крупнейших госзаказчиков, являются субъектами малого и среднего предпринимательства. На их долю приходится порядка 8,6 тыс. договоров на общую сумму более 119 млрд рублей», — заявил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Среди регионов наибольшее количество МТК-поставщиков в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской и Свердловской областях. Следом идут Новосибирская область (2,8%), Пермский край (2%), Нижегородская область (1,8%).

«В 2024 году поставщиками крупнейших госзаказчиков стали 38 малых технологических компаний из Подмосковья. Общая сумма договоров составила порядка 4,4 млрд рублей. Сегодня Московская область продолжает поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе МТК. Компаниям доступен широкий спектр мер поддержки, в том числе это субсидии, программы льготных займов, информационная поддержка, регистрация товарных знаков и патентов, создание сайтов и многое другое», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наиболее востребованной в России в 2024 году заказчиками номенклатурой, производимой малыми технологическими компаниями — субъектами МСП, стали программные продукты (74,3 млрд рублей), машины и оборудование (32 млрд рублей), компьютерное оборудование (27,3 млрд рублей), издательские услуги (15,5 млрд рублей), а также услуги в области архитектуры (13 млрд рублей).

«Сегодня малые технологические компании — субъекты МСП являются поставщиками крупнейших государственных компаний в сфере авиации, транспорта, атомной промышленности, финансового сектора, поставляя уникальные отечественные продукты и решения в рамках импортозамещения, в том числе для функционирования объектов критической инфраструктуры страны. Причем стоит отметить долгосрочный характер заключаемых договоров, что говорит о формировании заказчиками долгосрочного спроса на продукцию МТК и высокую дисциплину исполнения со стороны таких компаний», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Он пояснил, что малые технологические компании также участвуют в программах «выращивания» поставщиков, по итогам которых с ними могут быть заключены офсетные договоры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.