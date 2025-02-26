Подмосковные алкомаркеты могут «переехать» в столицу
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Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко считает, что уменьшение точек продажи алкоголя в Подмосковье может стимулировать увеличение их числа в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что такие меры будут иметь большое социальное значение.
«Соседство с точками продажи алкоголя чревато наличием проблем с безопасностью, так как вблизи таких мест возрастает количество конфликтов и шума», — сказал Михайленко.
По словам эксперта, ограничение работы алкомаркетов в регионе позволит обезопасить дворы, где находятся детские площадки.
Он напомнил, что принятие соответствующего закона в Московской области связано с частыми жалобами жителей. Поэтому сосредоточение алкомаркетов на ряде участков потребовало от властей более внимательного подхода, чтобы минимизировать негативные последствия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. По его словам, данная мера сделает Подмосковье безопаснее.
«Такие магазины увеличивают риск появления конфликтной ситуации, может раздражать и их внешний вид», — отметил Воробьев.