Подмосковные алкомаркеты могут «переехать» в столицу

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НИУ ВШЭ: запрет алкомаркетов в Подмосковье стимулирует рост их числа в столице

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко считает, что уменьшение точек продажи алкоголя в Подмосковье может стимулировать увеличение их числа в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Он отметил, что такие меры будут иметь большое социальное значение.

«Соседство с точками продажи алкоголя чревато наличием проблем с безопасностью, так как вблизи таких мест возрастает количество конфликтов и шума», — сказал Михайленко.

По словам эксперта, ограничение работы алкомаркетов в регионе позволит обезопасить дворы, где находятся детские площадки.

Он напомнил, что принятие соответствующего закона в Московской области связано с частыми жалобами жителей. Поэтому сосредоточение алкомаркетов на ряде участков потребовало от властей более внимательного подхода, чтобы минимизировать негативные последствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. По его словам, данная мера сделает Подмосковье безопаснее.

«Такие магазины увеличивают риск появления конфликтной ситуации, может раздражать и их внешний вид», — отметил Воробьев.