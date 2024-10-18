Подмосковные аграрии собрали около 280 тыс тонн зерна

Сельскохозяйственные предприятия Московской области завершили уборку урожая озимых зерновых культур на площади 78,9 тыс. гектаров. Собрано 269 тыс. тонн озимой пшеницы, 8 тыс. тонн ржи и свыше 100 тонн тритикале, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В ведомстве отметили, что лидерами по валовому сбору озимых зерновых в этом году стали следующие муниципалитеты: Зарайск — 61 тыс. тонн, Луховицы — 50 тыс. тонн, Серебряные Пруды — 38 тыс. тонн, Кашира — 19 тысяч тонн, Ступино — 15 тыс. тонн, Коломна и Лотошино по 14 тыс. тонн.

Самые большие площади сева озимой пшеницы пришлись на Зарайск — намолочена 61 тысяча тонн зерна с 16 тыс. гектаров. Больше всего ржи было посажено в Волоколамске — 1,4 тыс. гектаров полей, с которых собрано 3,6 тыс. тонн. Лидер по посадкам тритикале стал Зарайск — скошено на корм 115 гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхозпроизводителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.