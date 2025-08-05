Подмосковные аграрии побили мировой рекорд по урожайности пшеницы

Подмосковное предприятие «Щелково Агрохим» установило рекорд по урожайности озимой пшеницы, продемонстрировав впечатляющие результаты, зафиксированные представителем Книги рекордов России Александром Пересветом. Наиболее выдающимися стали показатели по сортам Ермоловка и Зюгановка: урожайность сорта Ермоловка достигла более 140 центнеров с гектара (ц/га), а сорта Зюгановка — почти 185 ц/га. Эти показатели превзошли предыдущие рекорды в России и даже мировые достижения, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Конкретно, рекорд по Ермоловке был зафиксирован на уровне 140,2 ц/га при влажности зерна 14,05%, что превосходит предыдущий рекорд, установленный в ООО «Дубовицкое» в 2023 году — 103,7 ц/га. Таким образом, рекордное увеличение урожайности зафиксировано за сравнительно короткий период и показывает существенный прогресс в сельском хозяйстве региона. Что касается сорта Зюгановка, его урожайность составила 184,95 ц/га, что на 5 ц/га превышает мировой рекорд, установленный британским фермером Тимом Ламиманом в 2022 году — 179,6 ц/га.

Рекорды были достигнуты благодаря селекционной работе, проводимой под руководством Александра Прянишникова, директора департамента селекции и семеноводства компании. Новейшие биотипы озимой пшеницы, такие как Ермоловка и Зюгановка, требуют высокого уровня агротехнологии — правильного агрофона, минерального питания и системы защиты растений — что позволяет реализовать их генетический потенциал и достигать таких рекордных результатов.

Это достижение свидетельствует о передовых технологиях и научных разработках компании, а также подтверждает роль орловского региона, как передового центра конкурентоспособного сельского хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.