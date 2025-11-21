Подмосковные аграрии могут получить субсидии на приобретение техники

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявили о старте отбора на предоставление субсидий о возмещении затрат на приобретение и аренду сельскохозяйственной техники. В настоящее время в парке сельхозтехники Подмосковья свыше 3,9 тысячи тракторов, 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, за 3 года количество агромашин увеличилось почти на 2,5 тысячи единиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первый отбор предусматривает возмещение затрат на приобретение техники и оборудования для производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. Прием заявок продлится до 14 декабря 2025 года, объем финансирования составляет свыше 268 миллионов рублей. Второй отбор направлен на компенсацию затрат по договорам лизинга сельскохозяйственной техники и проходит с 20 ноября по 14 декабря 2025 года с объемом финансирования более 67 миллионов рублей.

В ведомстве отмечают, что в 2025 году на поддержку аграрного сектора региона предусмотрено более 30 видов субсидий. Регулярное обновление программ господдержки позволяет сельхозтоваропроизводителям своевременно модернизировать производство и повышать эффективность работы. Актуальную информацию о старте приема заявок на господдержку региональных аграриев можно найти на официальном сайте министерства в разделе «Новости».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.