Подмосковную компанию внесли в реестр Минпромторг РФ

Компания «СПОРТТЕХ», работающая в городском округе Солнечногорск, была внесена в реестр Минпромторг РФ как российская производственная компания. Подмосковное предприятие, входящее в группу компаний «Спортивные Технологии», сертифицировало в федеральном ведомстве всю линейку производимого спортивного оборудования из металлоконструкций. Аналогичный сертификат Минпромторга РФ компания планирует получить и для гимнастических матов, стеновых протекторов, ветрозащитных фонов и других изделий, выпускаемых на производстве. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания „СПОРТТЕХ“ активно развивает действующее производство спортивного оборудования. В прошлом году в модернизацию предприятия было инвестировано 30 млн рублей. За первое полугодие 2025 года компания выпустила 15 000 единиц спортивного оборудования и порядка 10 000 кв. м. мягких защитных покрытий», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Основные мероприятия в рамках модернизации производства «СПОРТТЕХ» в прошлом году были направлены на оптимизацию технологических процессов, повышение производительности труда и качества продукции.

Основное направление компании — оснащение школ, стадионов и спортивных комплексов, в том числе в рамках государственных и региональных программ. На предприятии производится более 800 наименований спортивного оборудования, в том числе уникального и технически сложного. На сегодняшний день «СПОРТТЕХ» является единственным верифицированным производителем в таких специализированных и сложных инженерных категориях, как системы деления залов с электроприводом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.