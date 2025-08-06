Подмосковному фармпредприятию дали в аренду помещение под производство лекарств

Фармпредприятию «Фирма «ВИПС МЕД» предоставлено в аренду по региональной программе «Недвижимость за 1 рубль» нежилое помещение площадью более 90 кв. м во Фрязине. Компания планирует производить там лекарственные средства, в том числе и входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Арендуемые помещения будут использоваться для расширения и модернизации производства стерильных лекарственных средств, в частности для подготовки производства нового лекарственного препарата — глазных капель «Квинакс», предназначенных для комплексного лечения всех видов катаракт. Сумма инвестиций в проект составляет порядка 15 млн рублей. Работы по реконструкции планируется завершить в 1 квартале 2026 года. В результате общий объем выпускаемой продукции составит 3 млн флаконов в год», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее «Фирма «ВИПС МЕД» стала участником региональной программы «Земля за 1 рубль». На сегодняшний день компания в рамках ивнестпроекта уже построила новый цех по производству рентгеноконтрастного средства для исследования желудочно-кишечного тракта, которое входит в перечень ЖНВЛП. На данный момент аналогов этого препарата на российском рынке не существует. Инвестиции в проект составили около 80 млн рублей. На производстве создали 20 рабочих мест.

«Для того, чтобы предприятию предоставить помещение в рамках преференции по программе «Недвижимость за 1 рубль», мы его передали из областной собственности в муниципальную. Компания «Фирма «ВИПС МЕД» по данному адресу в здании занимает смежные нежилые помещения по договору аренды с администрацией городского округа Фрязино, и дополнительное помещение позволит фармпредприятию сэкономить на аренде и использовать его для развития своего бизнеса», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Компания «Фирма ВИПС-МЕД» была создана в 1991 году. В настоящее время у компании более 5 800 кв. м производственных и офисных площадей. Предприятие занимается изготовлением оборудования и продажей оборудования других производителей для фармацевтических предприятий и медицинских учреждений, производит лекарственные и диагностические средства, укупорочные материалы, технику, химические реактивы и другие виды изделий медицинского назначения. Кроме того, специализируется на проектировании и строительстве производственных объектов для данных отраслей.

Напомним, что воспользоваться программой «Недвижимость за 1 рубль» могут субъекты малого и среднего бизнеса. Для получения льготных условий аренды предпринимателям необходимо выполнить определенные обязательства. В случае с помещением — отремонтировать его в течение полутора лет, а если речь идет о здании — то провести реставрацию в течение трех лет. После этого арендатор получает преимущественное право выкупить объект по рыночной стоимости за вычетом расходов на ремонт. Всего же срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет.

Подобрать подходящее помещение, получить необходимую информацию, а также подать заявку на получение объекта можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Заявка рассматривается в течение 10 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.