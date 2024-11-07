Подмосковной ОЭЗ «Кашира» исполнилось 5 лет

Особая экономическая зона «Кашира» отмечает пять лет с момента своего создания. Для индустриальной территории это небольшой срок, однако подмосковная ОЭЗ за этот период смогла привлечь резидентов, которые уже заполнили территорию площадки на 40%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

«Первую пятилетку работы ОЭЗ «Кашира» заканчивает с отличными результатами. Всего за пять лет заполняемость ОЭЗ «Кашира» составила 40%. Это свидетельствует о правильном выборе локации для размещения ОЭЗ и грамотном управленческом подходе к развитию территории. На данный момент в «Каширу» уже привлечено 7 резидентов, которые заявили инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 37,9 млрд рублей. Фактический объем осуществленных инвестиций на территории ОЭЗ уже составил 9 млрд рублей, на площадке создано 800 рабочих мест. Важно отметить, что это только начало — площадка имеет хороший потенциал для дальнейшего роста и развития», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ОЭЗ «Кашира» расположена на юге Московской области. Общая площадь территории ОЭЗ составляет 491,7 гектаров.

Одним из первых крупных реализованных на территории ОЭЗ проектов стал проект компании «НОВАТЭК — СПГ топливо Кашира». Инвестор запустил малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа. Инвестиции превысили 2,5 млрд рублей.

Среди крупнейших резидентов ОЭЗ, реализующих инвестпроекты, например, ООО «Л-Пак Кашира». Компания реализует проект по строительству завода по производству упаковочной продукции и гофрированного картона. Плановый объем инвестиций в проект — 19,4 млрд рублей. На предприятии планируется создать 1150 рабочих мест.

Еще один знаковый инвестпроект на территории ОЭЗ «Кашира» реализует ООО «ПРЕФАБРИКА АГ». Компания строит высокотехнологичный завод по производству панелей из легкого бетона для индустриального строительства мало- и среднеэтажных зданий и сооружений. Заявленный объем инвестиций в проект составляет 2,8 млрд рублей. На заводе будет создано более 300 рабочих мест.

Подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ «Кашира», а также в других ОЭЗ Московской области можно на инвесткарте региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.