Подмосковное УФАС выявило нарушения при проведении торгов в Коломне

Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо управления имущества и земельных отношений администрации г. о. Коломна к административной ответственности. Управление признало должностное лицо виновным в совершении административных правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дел послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения 6 жалоб на действия организатора торгов — управления имущества и земельных отношений администрации городского округа Коломна — при проведении аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо управления имущества и земельных отношений администрации городского округа Коломна наложены штрафы общей суммой 180 тыс. рублей.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.