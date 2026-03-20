Подмосковное УФАС возбудило дело против «Гидропротэк»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Гидропротэк» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольную службу обратилось ООО ГК «Партнер-Строй». В компании указали на признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Гидропротэк».

По данным заявителя, речь идет о недобросовестном приобретении и использовании исключительного права на фирменное наименование. Кроме того, компания могла создать смешение с деятельностью заявителя, используя обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

По итогам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 14.4 и пункта 1 статьи 14.6 закона о защите конкуренции.

Если вину общества установят, компании грозит штраф по статье 14.33 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

