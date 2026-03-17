Подмосковное УФАС возбудило дело против «Алмаз-Холдинга»

Московское областное УФАС возбудило дело в отношении АО ЮК «Алмаз-Холдинг» из-за жалобы на СМС-рекламу без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратился житель, который сообщил о получении на телефон СМС с рекламой ювелирных изделий. По его мнению, рассылка велась с нарушением законодательства о рекламе.

После проверки обращения Московское областное УФАС возбудило дело в отношении АО ЮК «Алмаз-Холдинг». Компанию подозревают в нарушении части 1 статьи 18 Закона «О рекламе» — распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если вину общества установят, ему может грозить административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

