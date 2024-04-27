Подмосковное УФАС признало ООО «Восвет» нарушителем закона о рекламе

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Московское областное УФАС России признало ООО «Восвет» нарушившим закон о рекламе, по этому факту было возбуждено дело, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой ветеринарной клиники с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе — распространение рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе.