Подмосковное УФАС признало АО «Газпромбанк» нарушителем закона о рекламе

Московское областное УФАС России признало АО «Газпромбанк» нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовой услуги банка с признаками нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения банком части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, пункта 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе, выразившегося в распространении рекламы финансовой услуги по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента, а также в отсутствии в рекламе всех условий, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугой лица, или на сумму расходов.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Газпромбанк» к административной ответственности.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.